DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.148 -0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.364 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hang Seng zieht stark an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen -- US-Regierung hält zehn Prozent an Intel
Top News
Immobilien-Schock: Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande-Aktie Immobilien-Schock: Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande-Aktie
Henkel-Aktie im Blick: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen Henkel-Aktie im Blick: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Widerstand der Ukraine

25.08.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Widerstand der Ukraine:

Die Ukraine feiert den 34. Unabhängigkeitstag - und muss schlimmstenfalls damit rechnen, dass es der letzte gewesen sein könnte. Gerade mal eine Woche ist es her, dass die Gipfelrunden in den USA den Frieden näherzubringen schienen, und schon wieder sind alle Hoffnungen auf ein Kriegsende verpufft. Die Ukrainer sind etwa beim Dohnen-Einsatz auf sich selbst angewiesen. Sie machen das clever, entwickeln die Technik jeder Tag weiter und lehren die Russen weit hinter der Grenze das Fürchten. Die ukrainischen Geschosse zerstören kriegswichtige Infrastruktur. Das können im russischen Riesenreich keine vernichtenden Aktionen sein, aber empfindliche Schläge. Neben zerstörten Gebäuden, Anlagen und Fahrzeugen haben die Drohnen-Treffer auch eine psychologische Wirkung: Sie setzen der Moral der russischen Bevölkerung zu. Selbst die abgefeimteste Kreml-Propaganda ist dagegen machtlos./yyzz/DP/mis