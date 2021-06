Pressestimme: 'Volksstimme' zum Abzug aus Afghanistan

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Abzug aus Afghanistan:

"Bloß weg hier: Überladene amerikanische Helikopter bei der Flucht 1975 aus Saigon dokumentieren für alle Zeit die komplette US-Niederlage im Vietnamkrieg. In Afghanistan soll zumindest der Abzug der Nato-Truppen gesitteter vonstattengehen. Ausgemacht ist das noch nicht. Während in Deutschland parlamentarisch Nutzen und Schaden des Afghanistan-Krieges abgewogen werden und Präsident Aschraf Ghani vom Westen mit Solidaritätsadressen überschüttet wird, ziehen die Taliban die Schlinge um die Provinzstädte immer enger zu. Das Szenario, das auch die deutsche Politik entwickelt, ist pure Augenwischerei: Wenn die eigenen Soldaten weg sind, geht die zivile Kooperation natürlich weiter. Mit wem denn? Den örtlichen Mullahs oder Taliban-Kommandanten? In Afghanistan droht nicht etwa ein Bürgerkrieg. Der herrscht in unterschiedlicher Stärke seit mehr als 40 Jahren. Nach dem Nato-Abzug droht vielmehr ein Gemetzel."/ra/DP/fba