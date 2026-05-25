DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.033 -0,5%Euro1,1631 -0,1%Öl98,52 +2,3%Gold4.532 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zum Beamtenstatus in Deutschland

26.05.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Beamtenstatus in Deutschland:

"Neu ist der Vorstoß des Wirtschaftsweisen Achim Truger nicht, die Zahl der Beamten mittelfristig zu senken und sie darüber hinaus stärker an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme wie der Kranken- und Rentenversicherung zu beteiligen. Warum eigentlich zahlen Beamte und Politiker nicht wie Angestellte auch in die Gesetzliche Rentenversicherung ein? Als Argument wird gern auf das Grundgesetz verwiesen. Das taugt zum Beenden der Debatte kaum. Bei der Änderung der Regeln der Schuldenbremse hat die Koalition in Berlin schon einmal gezeigt, dass sich auch Regelungen im Grundgesetz ändern lassen. Feststeht: Das Ungerechtigkeitsempfinden der Menschen ist nicht unbegründet. Für die Loyalität der Beamten gegenüber dem Arbeitgeber erhalten sie teils Privilegien, von denen Angestellte nur träumen können. Das kostet den Steuerzahler viel Geld. Da ist es legitim zu hinterfragen, ob der Kreis der Beamten heute wirklich den Bedürfnissen des Landes entspricht."/yyzz/DP/he