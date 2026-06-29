MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Benzinmangel in Russland:

"Wenn mitten in der Urlaubszeit die Krim zum Notstandsgebiet wird und allerorten Benzin knapp ist, muss sich Moskau Sorgen machen. Im September sind Parlamentswahlen. Man kann vielleicht am Ergebnis etwas machen, mit großen Manipulationen würde sich das Regime aber selbst schaden. Nun muss die stalinistische Klaviatur her. Kremlchef Wladimir Putin überwindet sich: Er gesteht Schwierigkeiten ein. Das Publikum soll mitgenommen werden in die schicksalsschweren Zentralen der Macht. Dann setzt es noch Hiebe auf die Ukraine und den Westen. Wenn die erst besiegt sind, wird das Benzin wieder fließen und das Land neu erblühen. Das geschulte Volk weiß Bescheid: Es knirscht so laut im Getriebe, dass es bis nach Wladiwostok zu hören ist."/yyzz/DP/nas