DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.088 -1,1%Euro1,1392 -0,3%Öl72,41 -0,2%Gold3.986 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen mit Plus -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zum Benzinmangel in Russland

30.06.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Benzinmangel in Russland:

"Wenn mitten in der Urlaubszeit die Krim zum Notstandsgebiet wird und allerorten Benzin knapp ist, muss sich Moskau Sorgen machen. Im September sind Parlamentswahlen. Man kann vielleicht am Ergebnis etwas machen, mit großen Manipulationen würde sich das Regime aber selbst schaden. Nun muss die stalinistische Klaviatur her. Kremlchef Wladimir Putin überwindet sich: Er gesteht Schwierigkeiten ein. Das Publikum soll mitgenommen werden in die schicksalsschweren Zentralen der Macht. Dann setzt es noch Hiebe auf die Ukraine und den Westen. Wenn die erst besiegt sind, wird das Benzin wieder fließen und das Land neu erblühen. Das geschulte Volk weiß Bescheid: Es knirscht so laut im Getriebe, dass es bis nach Wladiwostok zu hören ist."/yyzz/DP/nas