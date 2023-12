Pressestimme: 'Volksstimme' zum erneuten Bahnstreik

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum erneuten Bahnstreik:

"Alle Räder stehen still, wenn der kleine Claus es will. Frei nach einer Arbeiter-Hymne aus dem 19. Jahrhundert hat GDL-Chef Claus Weselsky beschlossen, dass es wieder Zeit ist für einen Bahnstreik. Zwar "nur" für einen Warnstreik. Denn die Urabstimmung der Lokführer über längere Arbeitskämpfe ist noch in vollem Gange, nachdem Weselsky die Tarifgespräche mit der Bahn Ende November nach nur eineinhalb Runden unter fadenscheinigen Gründen platzen ließ. Dennoch ist der Schaden für Fahrgäste, die unter Konjunkturflaute leidende Wirtschaft und nicht zuletzt für die Bahn enorm. Wie soll die Verkehrswende gelingen, wenn der wichtigste und halbwegs umweltfreundliche Autokonkurrent in unschöner Regelmäßigkeit lahmgelegt wird? Weselsky, dem machttrunkenen Chef einer mit nur 40.000 Mitgliedern kleinen Gewerkschaft, ist das egal. Er will sich in seiner letzten Tarifschlacht ein Denkmal setzen. Denn 2024 geht er in Rente. Das ist die einzige gute Nachricht zum Bahnstreik."/yyzz/DP/ngu