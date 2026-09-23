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Pressestimme: 'Volksstimme' zum 'Green Deal' der EU

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum 'Green Deal' der EU:

"Trotz zahlreicher Warnungen, dass die deutsche Industrie und insbesondere die Chemiebranche die CO2-Bepreisung, die Klimapolitik und die EU-Rohstoffstrategie nicht standhalten werden, wird dieser Weg ohne die geringste Korrektur fortgesetzt. Parallel stieg der globale CO2-Ausstoß Schätzungen zufolge weiter. Das heißt nichts anderes, dass jede Verringerung im EU-Raum an anderen Orten auf der Welt überkompensiert wird.

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Es vergeht inzwischen keine Woche mehr, an der nicht Standortschließungen der Industrie und Arbeitsplatzverluste in Größenordnungen in Deutschland verkündet werden. Der "Green Deal" von EU-Chefin Ursula von der Leyen (CDU) ist jetzt schon für die Arbeiterklasse des westeuropäischen Europas eine Katastrophe. "Der europäische Green Deal vereint ökologische Notwendigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit", sagte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2020. Es ist anders gekommen."/yyzz/DP/nas

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