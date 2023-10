Pressestimme: 'Volksstimme' zum Konflikt im Nahen Osten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zum Konflikt im Nahen Osten

Das Zögern der Israelis beim Beginn der Gaza-Vergeltung lässt sich mit allem Möglichen begründen. Entscheidend ist die Gefahr, die der neu aufgeflammte Nahost-Konflikt für die gesamte Region bedeutet. Reagiert Israel zu scharf, wird der Hamas-Terror schnell in den Hintergrund treten. Gelingt es nicht, die militanten Palästinenser entscheidend zu schwächen, werden weiter Raketen nach Israel fliegen. Die USA rücken mit Flugzeugträgern an, China schickt einen Sondergesandten, Russland ist tief involviert, die Araber rebellieren - die Region hat sich binnen Tagen zum gefährlichsten globalen Brandherd entwickelt. Nicht umsonst fürchtet die Ukraine, dass der Krieg im eigenen Land davon überdeckt werden könnte. Wenn jedoch schon Konflikte mit dieser Brisanz um internationale Aufmerksamkeit konkurrieren, zeigt das, wo die Welt steht: am Abgrund zu einem Krieg, der alles in den Schatten stellen würde, was es bisher an Vernichtung gab./yyzz/DP/zb