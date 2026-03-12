DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.060 +1,3%Euro1,1501 -0,2%Öl100,7 -1,0%Gold5.105 +0,3%
Pressestimme: 'Volksstimme' zum Minderheitsgesetz in China

13.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Minderheitsgesetz in China:

"Auch jenseits der Verkündung von Wachstumszielen und Militärhaushalt setzt der Volkskongress Orientierungspunkte für Chinas nähere Zukunft. Das Gesetz zur ethnischen Einheit etwa dient dazu, auch die letzte nationale Aufwallung zu einem Verbrechen abzustempeln. Sollte es Tibeter und Uiguren noch einmal zu Aufständen gegen die Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas treiben, werden sie die Härte des Gesetzes in der neuen Form zu spüren bekommen. Der tiefere Sinn liegt darin, die gesellschaftliche Vielfalt in Richtung einer allchinesischen Identität zu glätten. Der "Überragende Führer" Xi Jinping will jeden Konflikt unter Kontrolle halten können: Die KP soll Einfluss in jedem Wohnblock, auf jede Familie haben - und auf Mandarin verstanden werden."/yyzz/DP/nas