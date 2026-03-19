Pressestimme: 'Volksstimme' zum Orban-Eklat in Brüssel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Orban-Eklat in Brüssel:

"Viktor Orban, Großmeister der populistischen Provokation, ist diesmal zu weit gegangen. Wenn aus der Blockade-Drohung die Sabotage des Brüsseler Klubs bei der Ukraine-Hilfe wird, hat er den Bogen überspannt. Einmal mehr stolpert die Gemeinschaft so über das Einstimmigkeitsprinzip bei Top-Entscheidungen. Also muss an dieser Stelle das Europas Regelwerk geändert werden, um solche Querschüsse auszuschließen. Dass der Ungar immer wieder allerdings die Kollegen und die EU-Führung zum Narren hält, hat auch mit Brüsseler Personal zu tun. Ließ sich Orban von einem Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch zu manchem Einlenken bewegen, passiert das bei Ursula von der Leyen eben nicht."/yyzz/DP/men