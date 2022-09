Pressestimme: 'Volksstimme' zum Stand des Ukraine-Kriegs

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Stand des Ukraine-Kriegs:

"Wir sehen dabei zu, wie Teile der Ukraine kontrolliert zerstört werden. Der Westen kontrolliert die Schlagkraft der Ukraine, indem er je nach Lage Waffen zuführt, die zum Beispiel Landgewinne der Russen erschweren. Aber sehr weit reichende Artillerie, Marschflugkörper und ausreichend Flugabwehr, mit der die Ukraine entfernte Basen und Schiffe zerstören und Städte schützen könnte, fehlen. Auch Kampfpanzer für schnelle Vorstöße werden nicht bewilligt. Die Zerstörungskraft der russischen Artillerie wird dabei hingenommen, solange Städte wie Kiew oder Lwiw verschont bleiben und die Invasoren kontrolliert oder sogar zurückgedrängt werden. Im Gegenzug wirft Putin nicht alles in die Schlacht, sondern wartet ab, was der Abnutzungskrieg mit der Ukraine und ihren Verbündeten macht. Russland und der Westen führen Krieg mit angezogener Handbremse. Der Westen will die territoriale Begrenzung auf die Ost-Ukraine. Russland will das Narrativ von der "Militäroperation" nicht durch eine Mobilmachung zerstören. Nur die Ukraine führt einen aufopferungsvollen Befreiungskrieg, bei dem andere die Regeln bestimmen. Ein zynisches Spiel."/DP/jha