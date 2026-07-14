Pressestimme: 'Volksstimme' zum Ukrainetreffen in Paris

14.07.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Ukrainetreffen in Paris:

"Wo Emmanuel Macron Politik betreibt, ist der Pomp nicht weit. So sollen die Ukraine-Unterstützer in Paris die Staatenlenker nach den Debatten noch am militärischen Glanz Frankreichs bei der Militärparade zum Nationalfeiertag ergötzen können - der Wahlkampf für 2027 läuft an. Ob bis dahin der Ukraine-Krieg vorbei sein wird, weiß nur das Orakel von Delphi. Gern wird über den Zusammenbruch des Kreml-Regimes durch Benzinkrise, Putin-Popularität und Duma-Wahlen im September spekuliert. Russland führt aber nicht viereinhalb Jahre Krieg - der neuerdings auch in Moskau so bezeichnet wird - um sich dann von ukrainischen Drohnenschlägen abservieren zu lassen. Wirksame Unterstützung kann nur von den Europäern kommen. Doch neigt die meisten in der "Koalition der Willigen" eher zu großen Gesten als zu großen Waffenspenden."/yyzz/DP/he