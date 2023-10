Pressestimme: 'Volksstimme' zum Umgang mit Einwohnern Gazas

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Umgang mit Einwohnern Gazas:

"Die israelische Offensive im Gazastreifen wird in Kürze beginnen. Dass dann die grausamen Bilder von zivilen Opfern um die Welt gehen werden, ist von der Hamas kühl einkalkuliert. Schließlich werden sie vor allem in den arabischen Staaten eine Welle der Empörung hervorrufen. Doch nichts ist verlogener als die vorhersehbaren Bekundungen panarabischer Solidarität. Das persönliche Schicksal der Palästinenser ist den meisten Staaten im Nahen Osten nämlich seit Jahrzehnten ziemlich egal. Nichts beweist dies mehr als die Weigerung Ägyptens, die Grenze zu Gaza zu öffnen, um den Menschen wenigstens temporären Schutz zu bieten. Und auch kein Land der arabischen Halbinsel hat bisher Anstalten gemacht, sie per Luftbrücke aufzunehmen. Mit den praktischen Folgen des Konflikts will man lieber nichts zu tun haben. Am Ende ist es nämlich viel einfacher, den Hass gegen den angeblichen Aggressor Israel zu schüren, als palästinensische Menschenleben zu retten."/yyzz/DP/he