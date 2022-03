Pressestimme: 'Volksstimme' zur Analyse des CDU-Parteivorsitzenden

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Analyse des CDU-Parteivorsitzenden:

"Friedrich Merz gehört in diesen Tagen zu den wenigen Politikern in Berlin, die die erstaunlich russlandfreundliche Politik, die seit der Kanzlerschaft Angela Merkels von allen Parteien mit Ausnahme der Grünen betrieben wurde, kritisieren dürfen. Er war nicht dabei, als SPD und CDU Deutschland in die Energieabhängigkeit von Russland geführt haben. Er verantwortet die fundamentalen außenpolitischen Fehler der Großen Koalition nicht, die möglicherweise die Ukraine die Existenz kosten werden. Mit seinem Beitrag beginnt die Aufarbeitung des deutschen Irrwegs zumindest in der CDU. Die SPD hat nicht einmal damit begonnen. Im Gegenteil: Kanzler Olaf Scholz beteuert in Talkshows nach wie vor, dass er alles richtig gemacht hat. Kein Wort zum Nato-Veto 2008, zum schändlichen Minsk-II-Abkommen, zum Verkauf der deutschen Gasspeicher an Gazprom. Da gleicht er seinem Genossen Gerhard Schröder, dem seine Partei weiterhin alle Mitgliedsrechte zugesteht."/ra/DP/he