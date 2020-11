Pressestimme: 'Volksstimme' zur Anhebung des Rundfunkbeitrags

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Anhebung des Rundfunkbeitrags

In der Debatte über die Anhebung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro läuft alles auf einen Showdown im Landtag von Sachsen-Anhalt hinaus. Alle 16 Länderparlamente müssen der Anhebung zustimmen, nur in Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine Mehrheit für die von der Expertenkommission KEF empfohlene Erhöhung. Buhrow erhöht in dieser Situation den Druck: Die bereits angekündigte ARD-Kulturplattform (in Halle) wird es nur geben, wenn alle der Erhöhung zustimmen, ließ er wissen. Und: Buhrow ließ anklingen, dass es Klagen vor dem Verfassungsgericht geben dürfte, falls Sachsen-Anhalt tatsächlich beim Nein bleibt. Gut einen Monat vor der Abstimmung wird der Ton rauer./be/DP/zb