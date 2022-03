Pressestimme: 'Volksstimme' zur Ansiedlung der Intel-Chipfabrik

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Ansiedlung der Intel-Chipfabrik:

"Der Wind hat sich gedreht, und diesmal bläst er dem Osten Deutschlands in die Segel. Die Chipfabrik wird dabei das Flaggschiff, das Sachsen-Anhalt nach vorne reißt. Bevor es so weit kommen konnte, musste sich die Welt ändern. Corona und ein nie für möglich gehaltener Krieg in Europa rufen zu Sicherung der Lieferketten auf. Chips sind das Herz von allem. Europa macht wieder Industriepolitik, aber es ist kein Zufall, dass Sachsen-Anhalt, dass Magdeburg profitiert. Ingenieure und hochqualifizierte Mitarbeiter finden eine blitzsaubere Stadt mit hervorragender Infrastruktur vor. Eine Stadt mit Hochschulen, Fraunhofer-Institut, dem Wissenschaftshafen und Innovationszentren rundherum. Ein Land mit 2000 ITK-Unternehmen, das stark ist bei neuen Technologien und Energien. Alles muss stimmen, wenn 17 Milliarden Euro fließen. Magdeburg erscheint neu auf den Landkarten. Als Ziel für Hochqualifizierte, Unternehmensgründer und Investoren. Vieles, was schon vorhanden ist, wird wachsen. Intel ist der neue Industriekern im Norden, der nach der Wende fehlte. Eine Wunde schließt sich."/DP/jha