Pressestimme: 'Volksstimme' zur Debatte um Astrazeneca

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zur Debatte um Astrazeneca:

"Die Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca zeigt, dass eine Aufklärungskampagne durchaus notwendig ist. Die Menschen wissen zu wenig. Plötzlich gerät ein Vakzin in Verruf, das wirksamer ist als die meisten Impfstoffe gegen Grippe und selbst bei erfolgter Infektion die Folgen von Covid-19 mildert. Vereinzelte, kurzzeitige Nebenwirkungen, die nicht über eine fiebrige Erkältung hinausgehen, lösen Alarmstimmung aus, obwohl sie bei Impfungen dieser Art nicht ungewöhnlich sind. Was wiegt das im Vergleich zu einer schweren Covid-19-Erkrankung mit Spätfolgen? Und was wiegt das im Vergleich zur weiter grassierenden Pandemie? Bei Grippe-Epidemien hat sich gezeigt, dass selbst ein Impfstoff mit nur 15-prozentigem Schutz bei genügend Geimpften einen abschwächenden Effekt auf das Infektionsgeschehen hatte. Auch wenn noch nicht genügend Impfstoff da ist, sollte rasch eine Kampagne starten, die irrationalen Ängsten vorbeugt."/yyzz/DP/he