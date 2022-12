Pressestimme: 'Volksstimme' zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets:

"Der Bund-Länder-Streit um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets wirkt wie die Mischung zwischen orientalischem Basar und dem Beleg dafür, mit welch heißer Nadel die deutschen Regierungen Entlastungen für inflationsgeplagte Bürger zusammenstricken. Das Ergebnis ist beschämend: Die gute Idee eines vergünstigten Nahverkehrs droht an der Umsetzung zu scheitern - und bestärkt all jene, die den föderalen Staat ohnehin für nicht krisentauglich halten. Am Ende wird Bund und Ländern nichts anderes übrig bleiben, als sich beim Nachfolger des erfolgreichen, aber bereits Ende August ausgelaufenen 9-Euro-Tickets auf eine 50:50-Kostenteilung ohne Obergrenze zu einigen. Und zwar schnell: Muss nach der ohnehin peinlichen Start-Verschiebung vom 1. Januar auf den 1. April der Termin tatsächlich erneut verschoben werden, geraten die Beteiligten in den Verdacht, das 49-Euro-Ticket in Wirklichkeit gar nicht zu wollen. Dann aber sollten sie es offen sagen. Und zwar jetzt."/be/DP/jha