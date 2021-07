Pressestimme: 'Volksstimme' zur globalen Mindeststeuer

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur globalen Mindeststeuer:

"Dass die 20 größten Industrie- und Schwellenländer der Welt sich auf eine Steueruntergrenze geeinigt haben und damit den ungesunden Steuerwettlauf beenden wollen, ist ein Riesenerfolg. Man kann ihn, wenn er denn besiegelt wird, historisch nennen. Unter anderem deshalb, weil sich die G 20 trotz aller Gegensätze darauf verständigen konnten, wer das Primat hat: die Politik. Die G 20 eint die Erkenntnis, dass Steuergeschenke für milliardenschwere Konzerne am Ende den Bürger zum Verlierer gemacht hat, weil Geld für das Allgemeinwohl fehlt. Interessant dürfte werden, ob sich Estland, Irland und Ungarn weiter der Mindeststeuer verweigern. Sie profitieren in der EU von den starken Nettozahlern wie Deutschland, praktizieren aber gleichzeitig ein Steuerwettlauf nach unten gegen ihre EU-Partner. Da wird es noch einige Auseinandersetzungen in der EU geben. Eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt in der EU nicht ausgeschlossen."/be/DP/he