Pressestimme: 'Volksstimme' zur Großbritannien-Wahl

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Großbritannien-Wahl:

"Die Frage vor der heutigen Großbritannien-Wahl ist nicht, wer sie gewinnen wird. Zu drückend ist die Labour-Überlegenheit gegenüber den Tories. Entscheidend wird sein, was Keith Starmer und seine Leute mit ihrem wohl sicheren Sieg anfangen werden. Ein Anknüpfungspunkt ist Tony Blair, der Labour einst mit einer neoliberalen Wende zu einigem Erfolg verhalf.

Die Briten erwarten von einer linken Regierung aber eine deutlich sozialere Innenpolitik. Teile des außenpolitischen Tory-Erbes werden hingegen unangetastet bleiben: So will Starmer auf keinen Fall den Brexit rückgängig machen. Was eine enge Bindung an Europa ohne den früheren Direktanschluss nicht ausschließt.

Auch bei der Unterstützung für die Ukraine wird London nicht aus dem Kreis der Nato-Verbündeten ausscheren, sondern bleibt schon durch sein nukleares Potenzial ein Hauptunterstützer Kiews. Das Ruanda-Projekt bei der Migration aber, das die Europäer gern beobachten, wird nach Labour-Ansagen ausfallen."/DP/jha