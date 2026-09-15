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Pressestimme: 'Volksstimme' zur Kommunalwahl in Niedersachsen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Kommunalwahl in Niedersachsen:

"Siehe da: Die CDU kann noch gewinnen und erreicht bei den Wahlen in Niedersachsen mehr als 27 Prozent. Bei der CDU-Führung in Berlin würden sie bei einem solchen Ergebnis Freudensprünge machen. Mehr als ein Schönheitsfehler sind allerdings 4,5 Prozent Verlust im Vergleich zu 2021. Klarer Sieger ist - wenn auch auf einem weitaus niedrigeren Niveau als bei der Landtagswahl im benachbarten Sachsen-Anhalt - die AfD. Die Partei legte mehr als 11 Prozent zu und zog mit knapp 16 Prozent an den Grünen vorbei. Es schwingen auch Wut und Protest mit, wenn die Rechtspopulisten in Salzgitter zur stärksten Kraft aufsteigen. Die Stahlstadt gilt als sozialer Brennpunkt - typisches AfD-Terrain. Der Showdown steht noch aus: CDU-Amtsinhaber und AfD-Kandidatin treten Ende September zur Bürgermeister-Stichwahl an."/yyzz/DP/stw

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