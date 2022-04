Pressestimme: 'Volksstimme' zur Rolle des ukrainischen Botschafters

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Rolle des ukrainischen Botschafters:

"Bestimmt neuerdings der ukrainische Botschafter die Agenda des deutschen Bundespräsidenten? Nicht anders ist die öffentliche Aufforderung von Andrij Melnyk zu verstehen, dass Frank-Walter Steinmeier nach seiner persönlichen Fehleranalyse nun den Kotau vollendet und der Bundesregierung beim Energieembargo gefälligst Beine macht. Der ukrainische Diplomat redet gern von roten Linien. Nun überschreitet er selbst den Rubikon, wenn er - was der tiefere Sinn ist - eine Debatte über die Eignung Steinmeiers als Staatsoberhaupt lostritt. Das steht ihm nicht zu. Bei aller Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen die russischen Invasoren muss die deutsche Regierung Melnyk hier in die Schranken weisen. Deutschland kann sich nicht laufend von einem fremden Botschafter seine politischen Entscheidungen kommentieren und vorschreiben lassen. Wenn das Beispiel Schule macht, könnte die Bundesrepublik womöglich nach dem Ukraine-Krieg nicht nur wirtschaftlich am Boden liegen, sondern auch politisch."/kkü/DP/he