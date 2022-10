Pressestimme: 'Volksstimme' zur Situation im Iran

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Situation im Iran:

"Wir schauen hin. Wir stehen an eurer Seite." Die Worte von Außenministerin Baerbock an die Tausende im Iran, die gegen die Ayatollah-Diktatur mutig auf die Straße gehen, sollen Entschlossenheit ausdrücken. Doch sie sind das Eingeständnis des Scheiterns. Beim verzweifelten Versuch, das Atomabkommen mit dem Iran trotz der Hardliner Ali Chamenei und Ebrahim Raisi an der Staatsspitze irgendwie zu retten, ignorierten Deutschland und die EU lange die desaströse soziale Lage im Land. Die Unruhen sind kein Protest nur gegen Sittenwächter, die eine 22-Jährige wegen eines "falsch" gebundenen Kopftuches totprügelten - sie sind ein Aufstand gegen das Regime, das 1979 durch ähnliche Unruhen an die Macht kam: Wütende Studenten und Frauen, die gegen das abgewirtschaftete Regime von Schah Reza Pahlewi aufbegehrten, bereiteten einem gewissen Ayatollah Khomeini den Boden. Khomeinis Erben fürchten, dass sich Geschichte unter anderen Vorzeichen wiederholt - deshalb geht das Regime so brutal gegen die Demonstranten vor."/ra/DP/he