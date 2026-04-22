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Pressestimme: 'Volkstimme' zu Militärstrategie

23.04.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volkstimme" zu Militärstrategie:

"Deutschland muss kriegstüchtig werden: Diese eigene Interpretation der Scholz'schen Zeitenwende treibt Boris Pistorius an. Nun hat er erstmals eine Militärstrategie für Deutschland vorgelegt. Diese dürfte aber von allgegenwärtigem Mangel eingeholt werden. Denn alles, was der russische Überfall auf die Ukraine hierzulande militärisch in Gang gesetzt hat, war bislang Stückwerk. Offenbart wurden die eklatanten Schwächen der Bundeswehr, gepaart mit einem verbreiteten Unwillen der jungen Generation, sich für den Wehrdienst bereitzufinden. Die Lücken sollen bis zu 70 Jahre alte Reservisten schließen. Aufgedreht wurde jedoch in der Rüstungsbranche. Dazu passt nicht, dass das deutsch-französische FCAS-Projekt eines gemeinsamen Kampfjets mittlerweile reif für den Papierkorb scheint."/DP/jha