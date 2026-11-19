WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu den neuen Exporteinschränkungen für hochmoderne KI-Chips, die die US-Regierung diese Woche im Zuge der Affäre um NVIDIA-Gründer Jensen Huang verhängt hat, schreibt die "Washington Post":

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"Jensen Huang vertrat jahrelang die Ansicht, dass der beste Weg für Amerika, das Wettrennen um Künstliche Intelligenz zu gewinnen, darin bestehe, den Rest der Welt von US-Technologie abhängig zu machen. Diesen Ansatz hat Präsident Donald Trump diese Woche verworfen.

Die am Montag angekündigten Exportkontrollen (...) machen sich eine andere Theorie zu eigen: Amerika ist sicherer, wenn China keinen Zugriff auf die leistungsfähigste US-Technologie erhält - selbst wenn die Zugangsbeschränkungen US-Unternehmen Umsatz und Marktanteile kosten.

Der abgesetzte Nvidia-Chef war der Ansicht, dass wirtschaftliche Sicherheit zur nationalen Sicherheit beitrage: Wenn man US-Chips, Infrastruktur, Modelle und Anwendungen weltweit verkaufe, würden andere Länder auf der US-Technologie aufbauen. (...) Die neuen Regeln gehen dagegen davon aus, dass Amerika besser dasteht, wenn es auf bestimmte Kunden verzichtet."/jv/DP/zb