Pressestimme: 'Weser-Kurier' über das Finanzpaket von SPD und Union

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über das Finanzpaket von SPD und Union:

"Angesichts der dramatischen weltpolitischen Entwicklungen der vergangenen Tage ist es auch inhaltlich geboten, diese notwendigen Beschlüsse sofort zu fassen. Das setzt ein wichtiges Zeichen. Die Botschaft aus Berlin lautet: Deutschland wird alles unternehmen, um sich künftig gemeinsam mit den europäischen Partnern gegen alle Bedrohungen verteidigen zu können. "Whatever it takes" (Was immer es braucht) gilt nicht mehr nur für die Unterstützung der Ukraine, es gilt auch für die eigene Widerstandsfähigkeit. Dass endlich auch die notwendigen Ausgaben für die Infrastruktur bereitgestellt werden, ist die nächste gute Nachricht. Dazu gehören übrigens nicht nur Straßen, Schienen und Stromnetze, sondern auch Bildung, Betreuung und Wissenschaft. Union und SPD haben mit dieser Einigung die dicksten Brocken auf dem Weg in eine Koalition aus dem Weg geräumt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Dass eine solche milliardenschwere Lösung überhaupt möglich ist, liegt auch an der Sparpolitik der vergangenen 15 Jahre."