Pressestimme: 'Weser-Kurier' über den FC Bayern München

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier' über den FC Bayern München:

"Nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City und dem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Freiburg steht der FC Bayern sportlich, personell und wirtschaftlich vor einem Scherbenhaufen, den er mit erstaunlicher Ungeschicktheit selbst verursacht hat. Deutscher Meister kann der Verein zwar noch werden, wenn Borussia Dortmund weiter so schwächelt. Aber mal ehrlich: Sollen sie sich in München dann freuen, mit der teuersten Mannschaft der Liga knapp die Meisterschale gewonnen zu haben? Auch dieses Ziel noch zu verfehlen, wäre angesichts der Millionenausgaben eine historische Fehlleistung."/kkü/DP/he