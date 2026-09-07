DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.631 -1,0%Euro 1,1611 -0,0%Öl 97,1 +0,9%Gold 4.401 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die Wahl in Sachsen-Anhalt

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' über die Wahl in Sachsen-Anhalt

Für die Berliner Regierungsparteien ist das Wahlergebnis von Magdeburg nicht nur ein Denkzettel, es ist eine Abrechnung. Union und SPD sind jetzt aufgefordert, die Probleme bei der Infrastruktur, bei der Digitalisierung, der Rente, Gesundheit und Pflege, bei der Landesverteidigung, bei den Spritpreisen oder bei der Bildung zu lösen und professionell zusammenzuarbeiten. Wenn das nicht passiert, wird es tatsächlich schnell zu einer absoluten Mehrheit für Rechtsextreme in diesem Land kommen./yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.