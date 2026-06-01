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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Bafög

02.06.26 05:34 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Bafög:

"Die Unionsfraktion steht regelmäßig quer im Stall. Wie schon bei der Rentenhaltelinie, bei der Verfassungsrichterinnen-Wahl und bei der Wehrdienst-Reform schickt sie sich auch bei der Bafög-Erhöhung offenbar an, einen mit der SPD längst ausverhandelten Kompromiss im Nachhinein wieder einzukassieren. Erschreckend auch, welches Maß an Realitätsverweigerung Ministerin Dorothee Bär bei ihrem Vorstoß an den Tag legt: Es sei "kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben", ließ die CSU-Frau wissen. Dass allerdings längst 70 Prozent aller Studierenden nebenbei arbeiten, um ihren Unterhalt teilfinanzieren, scheint in der Vorstellungswelt der Forschungsministerin offenbar noch nicht angekommen zu sein. Das ist wirklich erschreckend!"/DP/jha