Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Boni für Pflegekräfte

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Boni für Pflegekräfte:

"Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Die Corona-Prämie haben sich die Pflegekräfte redlich verdient - es gibt wohl niemanden, der sie ihnen nicht gönnt. Doch der Griff in die Pflegekassen kann es nicht sein. Die Boni müssen aus Steuern finanziert werden, damit nicht nur sozialversicherungspflichtige Beitragszahler sie bezahlen. Bund und Länder sind also gefordert. Würden sie einen entsprechenden Zuschuss in die Pflegekassen zahlen, wäre das Problem gelöst."/yyzz/DP/he