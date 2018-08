Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu den European Championships

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu den European Championships:

"Noch erfolgreicher wäre das Modell womöglich, wenn die Super-EM nicht an zwei, sondern an einem Standort ausgetragen würde. Die ganz besondere Atmosphäre von den Wettkampfstätten im Olympiastadion und am Breitscheidplatz wären an noch viel mehr Stellen der Stadt spürbar. Es könnte dann vielleicht wirklich dieses Mini-Olympia sein - ohne den oft zurecht geschmähten Olympia-Gigantismus. Wie man hört, will sich Berlin für solch ein EM-Event 2022 bewerben. Nur zu."