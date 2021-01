Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Großbritannien/Binnenmarkt

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu Großbritannien/Binnenmarkt

Viele Briten wollen nach vorne blicken und das Kapitel EU abhaken. Das mag verständlich sein nach Jahren voller erbitterter Streitereien. Aber es handelt sich um einen Irrglauben, dass das Thema keine Rolle mehr spielen wird. Nicht nur, weil erst in den nächsten Monaten deutlich wird, was der Brexit wirklich für Wirtschaft und Bevölkerung bedeutet. Glücklicherweise werden die EU und Großbritannien bei vielen Themen auch in Zukunft kooperieren. Allen Dramen zum Trotz: Die Briten brauchen Europa - die Europäer brauchen das Königreich. Es ist Zeit für eine neue Art von Freundschaft./ra/DP/zb