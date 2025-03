Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Grüne

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Grüne:

"Die Gründe, aus denen die grünen Verhandler um Britta Haßelmann und Katharina Dröge jetzt ein Sondervermögen für Infrastruktur, das sie im Wahlkampf selbst gefordert haben, auf die lange Bank schieben wollen, sind mindestens ebenso fragwürdig wie der plötzliche Sinneswandel der Union in Sachen Schuldenbremse. Von einer Vertagung würden allein die Linken profitieren, die für ihre Zustimmung im neuen Bundestag ebenfalls einen politischen Preis fordern werden. Auch wenn die Grünen angesichts der unanständigen persönlichen Angriffe auf ihr Spitzenpersonal - zuletzt am politischen Aschermittwoch durch Markus Söder - gute Gründe haben, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Politisch klug wäre es nicht, wenn sie in den kommenden vier Jahren mehr als nur Fundamentalopposition sein möchten."/yyzz/DP/ngu