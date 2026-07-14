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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Jobs von Ex-Politikern

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Jobs von Ex-Politikern:

"Was Robert Habeck in Kopenhagen treibt, steht völlig im Einklang mit den einschlägigen Regeln des Bundestages... Aber an der Beschäftigung von Ex-Politikern wird sich vermutlich immer Kritik entzünden. Wie auch beim Einstieg von Ex-Finanzminister Christian Lindner bei einem großen deutschen Gebrauchtwagenhändler. Auch dort hätte man sich einen Zusammenhang zum Amt zurechtbasteln können. Auf der anderen Seite: Wer - wie Lobby Control - aus dem Amt ausgeschiedenen Politikern eine Nachfolgebeschäftigung länger untersagen will, muss sie auch zwangsläufig weiter mit einem Übergangsgeld alimentieren. Insofern schonen Habeck, Lindner und andere mit ihren neuen Jobs die arg strapazierte Staatskasse. Auch das sollte man bei aller Mäkelei im Hinterkopf behalten."/yyzz/DP/he

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