Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Reformaufschub

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Reformaufschub:

"Bovenschultes Empfehlung, trotzdem bei den Reformen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und die Maßnahmen zu priorisieren, die Wachstum versprechen, bleibt im Kern richtig. Denn der Teufel steckt oft im Detail. Das haben unter anderem die Vorschläge zur Reform der Gesundheitsvorsorge gezeigt. Deshalb scheint es ganz sinnvoll, insbesondere bei den großen Sozialreformen wie der Rente noch mal eine Schleife zu drehen und insbesondere die Notwendigkeit der Maßnahmen herauszuarbeiten, statt sich gleich in der Tiefe der Details zu verlieren."/yyzz/DP/men