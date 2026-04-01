Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Reiches Netzpaket

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Reiches Netzpaket:

"Was Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in den Umlauf gegeben hat, atmet nicht den Geist des Kompromisses. Das riecht nach totaler Konfrontation. Ob es angesichts der zahlreichen Baustellen, die sich als Hindernisse auf dem Weg zu mehr Wirtschaftswachstum erweisen, so klug ist, ausgerechnet beim Thema Erneuerbare die Kettensäge hervorzuholen, das darf bezweifelt werden. Zumal auch Katherina Reiche eigentlich mitbekommen haben müsste, dass die beiden größten Konjunkturkiller der vergangenen Jahre durch übergroße Abhängigkeit von fossilen Energien und nicht durch die angeblich zu teuren Erneuerbaren verursacht worden sind."/yyzz/DP/he