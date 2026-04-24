Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Rentendebatte und Merz

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Rentendebatte und Merz:

"Bleibt die Frage, warum Merz seine missverständliche Rentenformulierung überhaupt benutzt hatte. Die Erklärung dafür ist vielleicht menschlicher, als man denkt. Offenbar war nach all dem Streit, der Kritik und den schlechten Umfrageergebnissen dem Kanzler beim Bankenverband einfach nach Applaus zumute. Dass er mit einer Attacke auf die gesetzliche Rente bei der Finanzwirtschaft offene Türen einrennen würde, war klar. Schließlich winken in Zukunft lukrative Anlageverträge. Aber damit holte sich Merz seinen Beifall ausgerechnet in der Branche ab, die schon die Riester-Rente durch hohe Gebühren und geringe Renditen in die Grütze geritten hatte."/yyzz/DP/he