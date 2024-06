Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Rüstungsausgaben

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zu Rüstungsausgaben:

"500 Milliarden Euro hat Deutschland an Rüstungsausgaben gespart, weil es in der Vergangenheit das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht eingehalten hatte. 500 Milliarden Euro, die überall ausgegeben wurden, nur nicht dort, wo es wirklich dringend notwendig gewesen wäre: Für bessere Schulen, funktionierende Schienenverbindungen, für Stromleitungen oder schnelle Datenübertragung. Geld, das in den kommenden Jahren dafür nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wie der russische Angriff auf die Ukraine nachdrücklich bewiesen hat, werden wir in Zukunft mehr für die Verteidigung unserer Freiheit aufwenden müssen. Das kann und muss niemandem gefallen. Die Einsicht in das Notwendige wäre schon völlig ausreichend."