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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Tankrabatt

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zum Tankrabatt:

"Bei aller - auch durch extreme Parteien - geschürten "Benzinwut" sollte allerdings nie aus den Augen verloren werden, wem die Verbraucher die hohen Energiepreise wirklich zu verdanken haben. Das ist nicht Bundeskanzler Friedrich Merz, so unbeliebt er auch sein mag. Das sind die Autokraten dieser Welt von Wladimir Putin bis Donald Trump. Die haben in der Ukraine oder im Iran skrupellos Kriege vom Zaun gebrochen, die gegenwärtig dazu führen, dass die Preise für Öl in die Höhe schießen. Diesen Zusammenhang wollen die Zündler um Wagenknecht, Weidel und Co. allerdings nicht wahrhaben. Die Wähler sollten sie allerdings mit dieser durchsichtigen Masche nicht so einfach durchkommen lassen."/yyzz/DP/men

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