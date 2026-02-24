DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,16 -0,1%Gold5.205 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Ukrainekrieg

25.02.26 05:34 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Ukrainekrieg:

"Wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauern wird, lässt sich nicht einschätzen. Wahrscheinlich kann der offene Konflikt nur beendet werden, wenn die Ukraine bereit ist, schmerzhafte Kompromisse einzugehen. Wann es so weit ist, das wird aber nicht in Moskau oder Washington, nicht in Brüssel oder Berlin, sondern allein in Kiew entschieden. Auch danach kann das Verhältnis zu Russland nie wieder so sein wie zuvor, solange Putin und seine Helfer sich in Moskau an der Macht halten. Wer anderes fordert, ist offenbar bereit, den Frieden und die Freiheit in Europa auf dem Altar der wirtschaftlichen Interessen zu opfern."/DP/jha