Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Ukrainekrieg

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Ukrainekrieg:

"Wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauern wird, lässt sich nicht einschätzen. Wahrscheinlich kann der offene Konflikt nur beendet werden, wenn die Ukraine bereit ist, schmerzhafte Kompromisse einzugehen. Wann es so weit ist, das wird aber nicht in Moskau oder Washington, nicht in Brüssel oder Berlin, sondern allein in Kiew entschieden. Auch danach kann das Verhältnis zu Russland nie wieder so sein wie zuvor, solange Putin und seine Helfer sich in Moskau an der Macht halten. Wer anderes fordert, ist offenbar bereit, den Frieden und die Freiheit in Europa auf dem Altar der wirtschaftlichen Interessen zu opfern."/DP/jha