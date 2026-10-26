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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Zustand der Koalition

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Zustand der Koalition:

"Akzeptanz für die notwendigen Einschnitte in die leistungsstarken, aber auch zu teuren Sozialsysteme lässt sich nur schaffen, wenn Lasten fair verteilt werden. Jeder sollte sein Päckchen tragen: Das muss aber für Arbeitnehmer wie für Selbstständige, für Angestellte und Beamte, für privat und gesetzlich Versicherte gleichermaßen gelten. Der Historiker Heinrich August Winkler mahnt nicht umsonst in Erinnerung an einen Satz des ehemaligen Reichsjustizministers Gustav Radbruch (SPD), dass die Demokratie nicht "durch die Stärke ihrer Gegner, sondern durch die Schwäche ihrer Anhänger" in Gefahr sei. Es ist an den Parteien, den Gegenbeweis anzutreten."/yyzz/DP/he

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