Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur K-Frage in der Union

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur K-Frage in der Union:

"Armin Laschet kämpft. Und er hat einen Trumpf: Als Chef der größeren Unionspartei hat er nun mal den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Ausbremsen kann Markus Söder ihn also nicht, das könnte nur das Parteipräsidium - oder ein vernichtendes Votum in der Fraktion. Am Sonntag trifft sich die Fraktionsspitze. Eingeladen sind auch Laschet, Söder und die Kanzlerin. Gut möglich, dass dort die Würfel fallen. Noch länger zu warten, wäre fahrlässig - die aufgebrachte Stimmung in der Fraktion zeigt es."/yyzz/DP/he