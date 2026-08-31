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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Krankschreibung

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Krankschreibung:

"Zur Wahrheit des hohen Krankenstands im Land gehört auch, dass sich 30 bis 40 Prozent der Arbeitnehmer in diesem Land so gut wie nie krankmelden, weitere 30 bis 40 Prozent maximal ein Mal im Jahr. Auf der anderen Seite entfallen 80 Prozent der Fehltage auf etwa zwanzig Prozent der Beschäftigten. Dort gilt es anzusetzen, unter anderem mit Vorsorgeprogrammen. Außerdem wären Bund, Länder und Kommunen gut beraten, auf ihre eigenen Krankenstände zu schauen. Da gibt es zweifellos genügend Reformbedarf. Warum der Krankheitsstand in der öffentlichen Verwaltung statistisch gesehen genauso hoch ist wie im Baugewerbe, erschließt sich nicht. Und warum eine Lehrerin in Nordrhein-Westfalen 17 Jahre lang krankgeschrieben bleiben kann, versteht niemand. Dort gilt es anzusetzen, nicht bei der Attestpflicht."/yyzz/DP/stw

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