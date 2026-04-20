Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Kriminalstatistik

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Kriminalstatistik:

"Besorgniserregend sind auch die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie 'Sicherheit und Kriminalität in Deutschland'. Die gute Nachricht ist, dass sich demnach bis zu 97,4 Prozent der Bevölkerung tagsüber im eigenen Wohnumfeld sicher fühlen. Die schlechte ist, dass das Sicherheitsgefühl nachts in Parks (22,8 Prozent) und an Bahnhöfen (27 Prozent) deutlich geringer ist. Das geht gar nicht. Insbesondere Verkehrsknotenpunkte und Haltestellen müssen nachts sichere Häfen für jede Frau und jeden Mann sein."/yyzz/DP/stw