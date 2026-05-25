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Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Steuerreform

26.05.26 05:34 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Steuerreform:

"Worauf auch immer man sich einigt: Die Regierung täte nach all dem Gerede über Leistung gut daran, die hart arbeitende Mehrheit der Bevölkerung zu entlasten. Aktuell schützt sie vor allem wohlhabende Steuerfüchse und ihre Bestrebungen, das eigene Vermögen am zahnlosen Steuersystem vorbeizumanövrieren. Die Steuerreform kann nur erfolgreich sein, wenn sie einkommensstarke Menschen mehr in die soziale Verantwortung nimmt."/yyzz/DP/he