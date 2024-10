Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu hohen Mieten

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu hohen Mieten:

"Mieter tragen zurzeit große Lasten: Der Krieg in der Ukraine hat einige Jahre lang die Heizkosten in die Höhe getrieben, gleichzeitig haben sich auch die Kaltmieten - vor allem in den Großstädten - wegen der hohen Nachfrage nach Wohnraum enorm erhöht. Jetzt könnte die neue Grundsteuer für den nächsten Preisschub sorgen. Auf schnelle Besserung zu hoffen, wäre blauäugig. Immer noch werden regelmäßig Bauprojekte gestoppt. Daher stellt sich die drängende Frage: Warum wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, das Dickicht an Bauvorschriften auszudünnen und Planungs- und Genehmigungszeiten zu verkürzen, ohne dass sich nennenswerte Fortschritte zeigen? Dabei wäre es deutlich einfacher, die Bautätigkeit mit einem Abbau von Bürokratie zu beleben, als viel Staatsgeld für die Förderung auszugeben."