Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Karstadt/Kaufhof

MÜNSTER (dpa-AFX)- "Westfälische Nachrichten" zu Karstadt/Kaufhof:

"Endlich sind die Eigentümer der beiden deutschen Warenhaus-Ketten über ihre Schatten gesprungen. Nach jahrelangem Hin und Her ist nun die dringend notwendige Fusion perfekt. Doch der Zusammenschluss ist nicht für alle ein Gewinn: Vor allem die Kaufhof-Mitarbeiter sind von Entlassung bedroht. 5000 Stellen stehen offenbar zur Disposition. Grund: Die kanadischen Eigentümer haben in den vergangenen Jahren nichts gegen die steile Talfahrt des Unternehmens unternommen. Die Folge sind tiefrote Zahlen. Bei Karstadt ist die Lage deutlich besser. Mit schmerzhaften Sanierungsschritten hat Firmenchef Stephan Fanderl die Traditionskette moderner ausgerichtet und in die Gewinnzone geführt. Die Belohnung für ihn: der Spitzenposten im neuen Konzern."/zz/DP/nas