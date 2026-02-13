DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.630 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,78 +0,1%Gold4.988 -1,1%
Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Rosenmontag

16.02.26 05:34 Uhr

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Rosenmontag:

"Wenn es mit Donald Trump nicht so traurig wäre, hätte sein Gebaren fast eine amüsante Seite. Für die Wagenbauer in den Karnevalshochburgen am Rhein liefert der US-Präsident verlässlich Vorlagen. (.) Kriegsverbrecher Putin verbreitet nur noch Terror - Köln und Mainz stellen ihn nicht mehr dar. Spannend wird es, ob und wie ihn Düsseldorfs Chefwagenbauer Jacques Tilly trotz russischer Anklage zeigt. Der hatte Putin in Blut baden und die Ukraine verschlingen lassen. Deshalb wird Tilly in Moskau der Prozess gemacht. Putin bringt Russland gegen Pappfiguren und damit Meinungsfreiheit in Stellung. Einmal mehr zeigt sich der Despot."/yyzz/DP/he