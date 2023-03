Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Rücktritt des NRW-SPD-Chef Kutschaty

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zum Rücktritt des NRW-SPD-Chef Kutschaty:

"Thomas Kutschaty gibt als NRW-SPD-Chef auf. Der Schritt war überfällig. Und ist insofern tragisch, als dass kaum jemand den Unterschied zwischen vorher und nachher bemerken wird. Die SPD ist in ihrem einstigen Stammland zwar da, aber kaum noch wahrnehmbar. So wie Thomas Kutschaty. Natürlich kommt der Abgang viel zu spät. Er hätte direkt nach der Niederlage bei der Landtagswahl im Mai 2022 erfolgen müssen. Kutschaty war SPD-Spitzenkandidat. Dass er nun nach einer umstrittenen Personalentscheidung das Handtuch wirft, zeigt, wie schwach seine Position zuletzt auch in der Partei war. Deren Granden werden erleichtert sein, der Rücktritt setzt sie aber zugleich unter Druck. Wer könnte anstelle des glücklosen 54-Jährigen den Parteivorsitz übernehmen? Spitzenleute sind in der NRW-SPD rar gesät."/yyzz/DP/ngu