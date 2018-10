Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Seehofer

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Seehofer:

"Es war eine Frage der Zeit. Nun hat das Bayern-Beben doch noch die reaktionsträge Teflonschicht des Politprofis Horst Seehofer beschädigt. (...) Seehofer greift den nach dem Wahldesaster naheliegenden Gedanken eines vorzeitigen Rücktritts als Parteivorsitzender auf. Mit einem Vollzug ist dies freilich nicht gleichzusetzen. Denn die Äußerungen am Fernseh-Stammtisch enthalten eine warnende Botschaft an parteiinterne Kritiker wie Landtagspräsidentin Barbara Stamm oder den CSU-Granden Theo Waigel. Im Klartext: Wenn der "Watschnbaum" Seehofer kippt, fällt er in Berlin und Bayern nicht allein."/DP/jha