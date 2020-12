Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu USA/Wahl

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälischen Nachrichten" schreiben zu USA/Wahl:

Ein Blick ins US-Fernsehen reicht, um zu sehen, wie aufgewühlt das Klima in den USA auch über einen Monat nach der Wahl ist. Im Normalfall ist es nur eine Formalität, wenn die Mitglieder des "Electoral Colleges" zusammenkommen, um den Sieg des gewählten Kandidaten formal zu bestätigen. Doch am Montagabend liefen Live-Schaltungen aus entlegensten Bundesstaaten, um die Vorgänge zu dokumentieren. Warum? Die Demokraten befürchteten, dass es Wahlleute gibt, die dem Druck Trumps auf sie nicht standhalten. Doch alles war wie immer. Biden wurde gewählt, und sogar Wladimir Putin aus Russland gratuliert ihm nun. Die Institutionen in den USA funktionieren. Doch Trump ist weiter nicht bereit, die Fakten zu akzeptieren. Wie ein wütender Tiger im Käfig fährt Trump die Krallen aus, wo er nur kann - völlig verkennend, dass seine Schlagkraft im Weißen Haus kleiner wird./yyzz/DP/eas